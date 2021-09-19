Чемпіонат Туреччини, 5 тур

Адана Демірспор – Різеспор – 3:1

Голи: Балотеллі, 33 (пен), Варгас, 40, Б'ярнасон, 66 – Болдрін, 53

Команда Вінченцо Монтелли здобула першу перемогу в поточній Суперлізі. У 5-му турі чемпіонату Адана Демірспор вдома обіграла Різеспор. Рахунок відкрив Маріо Балотеллі, який впевнено реалізував 11-метровий. Це перший гол 31-річного італійця за турецьку команду.

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Ще до перерви Варгас подвоїв перевагу господарів. У другому таймі команди обмінялися голами – як наслідок, 3:1 на користь підопічних Монтелли. Адана Демірспор набрала 5 очок і піднялася на 15 місце чемпіонату. Різеспор, за який свого часу виступали Микола Морозюк і Денис Гармаш, перебуває на 18-й позиції, маючи в активі тільки 1 пункт.

Нагадаємо, Балотеллі перебрався в Адану Демірспор влітку. Раніше досвідчений форвард виступав за Інтер, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Мілан, Ніццу, Марсель, Брешію та Монцу.

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