Балашов став гравцем російського Тамбова

Російський Тамбов оголосив про підписання одразу трьох новачків, серед яких опинився екс-нападник Олімпіка Віталій Балашов, повідомляє твіттер клубу.

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Умови контракту українця з Тамбовом поки не відомі, однак відомо, що Віталій приєднався на правах вільного агента після відходу з Олімпіка.

До слова, Балашов зіграв за донеччан загалом 52 матчі, забив 5 м'ячів та віддав 11 асистів. Додамо, Олімпік посів 9 місце за підсумками сезону УПЛ 2019/20.

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