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Олимпик покинули еще два ключевых исполнителя

00:25 - Читати українською
Олимпик покинули еще два ключевых исполнителя
Виталий Балашов и Павел Ксенз / ФК Олимпик

Донецкий Олимпик больше не заинтересован в услугах лидеров своей команды.

Речь идет о полузащитнике Павле Ксензе и форварде Виталии Балашове. В обоих закончились контракты с донецким клубом. Стороны решили их не продлевать, сообщает официальный сайт Олимпика.

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Игроки выступали за Олимпик с 2018 года. Ксенз за два сезона провел за "олимпийцев" 56 матчей и отметился двумя результативными передачами. Балашов сыграл за дончан 52 матча, забил 5 мячей и отдал 11 ассистов. К слову, Олимпик занял 9 место по итогам сезона УПЛ 2019/20.

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27 июля
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Теги
Павел Павел Ксёнз Виталий Виталий Балашов Олимпик Олимпик
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