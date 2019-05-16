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Балакин назначенный арбитром на полуфинал Евро U-17

16 мая 16:28 15 Читати українською
Балакин назначенный арбитром на полуфинал Евро U-17
Николай Балакин / ФФУ

Украинский арбитр Николай Балакин стал главным арбитром полуфинального матча чемпионата Европы U-17 Франция – Италия.

На линиях Балакина помогать исландец Гульф Мар Сигурдссон и представитель Фарерских островов Ян Хермансен, передает официальный сайт ФФУ.

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Обязанности четвертого судьи будет выполнять Раде Обренович из Словении. Матч состоится в Дублине сегодня в 21:00.

Добавим, что для Балакина это будет уже пятый матч на турнире.

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Теги
Мир Чемпионат Европы U-17 Николай Балакин Николай Балакин
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