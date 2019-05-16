Балакін призначений арбітром на півфінал Євро U-17

Український арбітр Микола Балакін став головним арбітром півфінального матчу чемпіонату Європи U-17 Франція – Італія.

На лініях Балакіну допомагатимуть ісландець Гульф Мар Сігурдссон і представник Фарерських островів Ян Хермансен, передає офіційний сайт ФФУ.

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Обов'язки четвертого судді виконуватиме Раде Обреновіч зі Словенії. Матч відбудеться в Дубліні сьогодні о 21:00.

Додамо, що для Балакіна це буде вже п'ятий матч на турнірі.

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