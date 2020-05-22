Бакалов – о спаррингах Руха с Динамо и Шахтером: Через такие матчи проявляется не только характер

Главный тренер львовской команды Юрий Бакалов поделился мыслями относительно предстоящего противостояния с грандами украинского футбола.

"Хочу поблагодарить эти командам за приглашение сыграть. Мы с радостью на него откликнулись. Готовимся в позитивном настроении. Не каждый день играешь с Динамо и Шахтером.

Рух проведет собственные трансляции матчей против Динамо и Шахтера

Эти игры покажут наш уровень, хотя мы только начали свою подготовку, собственно, как и наши спарринг-партнеры. Через такие матчи проявляется не только характер, но и видно наше мастерство и то, насколько мы готовы двигаться дальше. Мы никого не боимся и с большим уважением относимся к соперникам. Динамо и Шахтер – это две топовые команды не только в Украине, но и в Европе. Хотим показать себя с лучшей стороны, поэтому готовимся к этим матчам. А игра уже покажет, что нам удалось реализовать на футбольном поле", – цитирует Бакалова официальный сайт клуба.

Напомним, матч против Динамо в Киеве на стадионе имени Лобановского состоится 22 мая, начало в 14:00. Через два дня – 24 мая – Рух сыграет против Шахтера на базе в Святошино – стартовый свисток в 11:00.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА