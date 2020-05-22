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Бакалов – про спаринги Руха з Динамо і Шахтарем: Через такі матчі проявляється не лише характер

10:18 250 Читать на русском
Бакалов – про спаринги Руха з Динамо і Шахтарем: Через такі матчі проявляється не лише характер
Юрій Бакалов / ФК Рух

Головний тренер львівської команди Юрій Бакалов поділився думками щодо майбутнього протистояння з грандами українського футболу.

"Хочу подякувати цим командам за запрошення зіграти. Ми з радістю на нього відгукнулися. Готуємось у позитивному настрої. Не кожен день граєш з Динамо і Шахтарем.

Рух проведе власні трансляції матчів проти Динамо і Шахтаря

Ці ігри покажуть наш рівень, хоч ми лише почали свою підготовку, власне, як і наші спаринг-партнери. Через такі матчі проявляється не лише характер, але й видно нашу майстерність і те, наскільки ми готові рухатися далі. Ми нікого не боїмося і з великою повагою ставимось до суперників. Динамо і Шахтар – це дві топові команди не лише в Україні, а й у Європі. Хочемо себе показати з найкращого боку, тому готуємось до цих матчів. А гра вже покаже, що нам вдалось реалізувати на футбольному полі", – цитує Бакалова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, матч проти Динамо у Києві на стадіоні імені Лобановського відбудеться 22 травня, початок о 14:00. Через два дні – 24 травня – Рух випробує себе проти Шахтаря на базі в Святошині – стартовий свисток об 11:00.

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Теги
Динамо Динамо Рух Рух Юрій Бакалов Юрій Бакалов Шахтар Шахтар Товариські матчі
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