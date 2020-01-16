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Бацула рассказал, кто из украинских легионеров организовывает совместные встречи в Бельгии

16 января 08:00 292 Читати українською
Бацула рассказал, кто из украинских легионеров организовывает совместные встречи в Бельгии
Андрей Бацула (в центре) / Сайт Кортрейка

Защитник Кортрейка Андрей Бацула объяснил, как украинские игроки поддерживают связь в Бельгии.

"Конечно, общаюсь с другими украинцами, которые здесь выступают. У нас за все встречи в Бельгии отвечает Рома Безус. Он в этом плане очень ответственный.

Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в первой половине 2019-го, по итогам года – в топ-3

В его частном доме просторно, есть, где всем разместиться. Поэтому чаще всего собираемся у него в гостях. Или же можем встретиться в городе. Мне ехать в Гент около 20-ти минут. А с местными дорогами можно на педаль нажать и за 15 минут добраться до места назначения", – признался Бацула в интервью Команада№1.

Чемпионат Бельгии имеет одну из крупнейших украинских диаспор в Европе. Кроме Бацулы, там выступают Безус, Пластун, Яремчук (все – Гент), Макаренко (Андерлехт) и Соболь (Брюгге).

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Украинцы за рубежом Андрей Бацула Андрей Бацула Бельгия Кортрейк Кортрейк Роман Безус Роман Безус
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