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Бацула розповів, хто з українських легіонерів організовує спільні зустрічі в Бельгії

08:00 539 Читать на русском
Бацула розповів, хто з українських легіонерів організовує спільні зустрічі в Бельгії
Андрій Бацула (в центрі) / Сайт Кортрейка

Захисник Кортрейка Андрій Бацула пояснив, як українські гравці підтримують зв'язок у Бельгії.

"Звичайно, спілкуюсь з іншими українцями, які тут виступають. У нас за всі зустрічі в Бельгії відповідає Рома Безус. Він в цьому плані дуже відповідальний.

Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у першій половині 2019-го, за підсумками року – в топ-3

В його приватному будинку просторо, є, де всім розміститися. Тому найчастіше збираємося у нього в гостях. Або ж можемо зустрітися в місті. Мені їхати до Гента близько 20-ти хвилин. А з місцевими дорогами можна на педаль натиснути і за 15 хвилин дістатися до місця призначення", – зізнався Бацула в інтерв'ю Команада№1.

Чемпіонат Бельгії має одну з найбільших українських діаспор у Європі. Крім Бацули, там виступають Безус, Пластун, Яремчук (всі – Гент), Макаренко (Андерлехт) і Соболь (Брюгге).

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Теги
Бельгія Українці за кордоном Кортрейк Кортрейк Роман Безус Роман Безус Андрій Бацула Андрій Бацула
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