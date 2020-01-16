Бацула признался, почему остался в Кортрейке

Украинский легионер в составе бельгийского Кортрейка Андрей Бацула рассказал о своих футбольных планах.

"За полтора года я уже полностью освоился в Бельгии, привык ко всем местным правилам жизни. Подучил английский язык, на котором в команде общаются практически все футболисты – поэтому проблем в общении даже с обслуживающим персоналом нет. У меня контракт до лета 2021-го года.

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Я имел возможность уйти в аренду, но, несмотря на небольшое количество времени, которое я провел на поле, решил остаться, чтобы доказать свое право на место в составе Кортрейка. Посмотрим, как будет к лету, а потом будем решать. Я – не молодой футболист, хочется играть", – сказал Бацула в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, 27-летний украинский защитник перешел в Кортрейк из Александрии в августе 2018 года. В текущем сезоне Бацула провел за бельгийскую команду 11 матчей во всех турнирах, забитыми голами или ассистами не отличался.

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