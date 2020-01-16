Бацула зізнався, чому залишився у Кортрейку

Український легіонер у складі бельгійського Кортрейка Андрій Бацула розповів про свої футбольні плани.

"За півтора року я вже повністю освоївся в Бельгії, звик до всіх місцевих правил життя. Підівчив англійську мову, якою в команді спілкуються практично всі футболісти – тому проблем у спілкуванні навіть з обслуговуючим персоналом немає. У мене контракт до літа 2021-го року.

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Я мав можливість піти в оренду, але, не дивлячись на невелику кількість часу, який я провів на полі, вирішив залишитися, аби довести своє право на місце у складі Кортрейка. Подивимося, як буде до літа, а потім будемо вирішувати. Я – не молодий футболіст, хочеться грати", – сказав Бацула в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 27-річний український захисник перейшов у Кортрейк з Олександрії у серпні 2018 року. У поточному сезоні Бацула провів за бельгійську команду 11 матчів у всіх турнірах, забитими голами чи асистами не відзначався.

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