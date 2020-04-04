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Бацула откровенно рассказал о состоянии зарплат в чемпионате Бельгии – проблем не смогли избежать даже гранды

17:19 18 Читати українською
Бацула откровенно рассказал о состоянии зарплат в чемпионате Бельгии – проблем не смогли избежать даже гранды
Андрей Бацула (слева) / Сайт Кортрейка

Защитник Кортрейка Андрей Бацула поделился информацией относительно выплат зарплат в своем клубе и некоторых конкурентов.

"Во многих клубах начались разговоры о технической безработице, которую не может использовать каждый клуб. Наш капитан сразу позвонил генеральному директору, чтобы узнать, какова ситуация в Кортрейке. Он сказал, что не нужно волноваться, у нас все нормально. Никаких проблем не будет вплоть до следующего сезона.

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Знаю, что есть большие проблемы у Остенде. Стандард хотел урезать зарплату и Андерлехт. Как они будут выкручиваться из этой ситуации? Между футболистами ходят разговоры, что они ничего подписывать не будут, пусть общаются с менеджерами игроков", – сказал Бацула в комментарии программе Оставайся с Футболом.

Напомним, чемпионат Бельгии может стать первым в Европе, который примет решение об окончательном завершении сезона. В таком случае Кортрейк Бацулы и Макаренко займет 11 строчку турнирной таблицы.

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коронавирус Андрей Бацула Андрей Бацула Бельгия Кортрейк Кортрейк Украинцы за рубежом
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