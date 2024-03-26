Молодежная сборная Украины встречается с азербайджанцами в рамках отбора на чемпионат Европы, который состоится в следующем году.

Матч Азербайджан U-21 – Украина U-21 стартует в 14:00 по киевскому времени. Команды встречаются в Баку. Смотреть трансляцию игры от УАФ можно непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый состав Украины: Нещерет (Динамо) – Крупский (Ворскла), Салюк (Черноморец), Батагов (Заря), Смоляков (Полесье) – Очеретько (СК Днепр-1), Яцык (Заря) – Волошин (Динамо), Рубчинский (СК Днепр-1), Брагару (Черноморец) – Краснопир (Оболонь).

Запасные: Кинарейкин, Вивчаренко, Роман, Крушинский, Павлюк, Варфоломеев, Квасница, Горбач, Хлань.

Все игроки стартового состава представляют клубы УПЛ, имея хороший опыт выступлений в чемпионате Украины.

Украина пока что идеально проходит квалификацию на молодежное Евро-2025. 5 побед в 5 матчах – команда Унаи Мельгосы обыграла даже Англию со звездами АПЛ. Наша сборная лидирует в группе F, хотя сыграла меньше всего матчей. Азербайджан имеет только 3 очка.

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