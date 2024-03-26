Молодіжна збірна України зустрічається з азербайджанцями в рамках відбору на чемпіонат Європи, який відбудеться наступного року.

Матч Азербайджан U-21 – Україна U-21 стартує о 14:00 за київським часом. Команди зустрічаються в Баку. Дивитися трансляцію гри від УАФ можна безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".

Стартовий склад України: Нещерет (Динамо) – Крупський (Ворскла), Салюк (Чорноморець), Батагов (Зоря), Смоляков (Полісся) – Очеретько (СК Дніпро-1), Яцик (Зоря) – Волошин (Динамо), Рубчинський (СК Дніпро-1), Брагару (Чорноморець) – Краснопір (Оболонь).

Запасні: Кінарейкін, Вівчаренко, Роман, Крушинський, Павлюк, Варфоломєєв, Квасниця, Горбач, Хлань.

Всі гравці стартового складу представляють клуби УПЛ, маючи хороший досвід виступів у чемпіонаті України.

Україна поки що ідеально проходить кваліфікацію на молодіжне Євро-2025. 5 перемог у 5 матчах – команда Унаї Мельгоси обіграла навіть Англію з зірками АПЛ. Наша збірна лідирує у групі F, хоча зіграла найменше матчів. Азербайджан має лише 3 очки.

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