Азар покинул расположение сборной Бельгии – известна причина

Атакующий полузащитник бельгийской сборной Эден Азар покинул расположение команды из-за травмы. Также "красным дьяволам" не поможет в ближайших матчах и Торган Азар.

О потере братьев перед сентябрьскими матчами сообщил официальный твиттер сборной Бельгии.

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Эден Азар, очевидно, не успел восстановиться от травмы бедра, которую получил еще перед стартом сезона в испанской Ла Лиге. В свою очередь его брат получил травму ребер в поединке 2-го тура немецкой Бундеслиги против Кельна.

Отметим, что бельгийская сборная вскоре проведет два матча квалификации к Евро-2020. В частности, 6 сентября подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Сан-Марино, а 9 сентября – против Шотландии. Оба поединка бельгийцы проведут на выезде.