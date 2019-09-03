toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Азар покинул расположение сборной Бельгии – известна причина

20:01 164 Читати українською
Азар покинул расположение сборной Бельгии – известна причина
Эден Азар / Reuters

Атакующий полузащитник бельгийской сборной Эден Азар покинул расположение команды из-за травмы. Также "красным дьяволам" не поможет в ближайших матчах и Торган Азар.

 

О потере братьев перед сентябрьскими матчами сообщил официальный твиттер сборной Бельгии.

Ван-Биссака не поможет сборной Англии против Болгарии и Косово

Эден Азар, очевидно, не успел восстановиться от травмы бедра, которую получил еще перед стартом сезона в испанской Ла Лиге. В свою очередь его брат получил травму ребер в поединке 2-го тура немецкой Бундеслиги против Кельна.

Отметим, что бельгийская сборная вскоре проведет два матча квалификации к Евро-2020. В частности, 6 сентября подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Сан-Марино, а 9 сентября – против Шотландии. Оба поединка бельгийцы проведут на выезде.

blog_ava
Шахтер заплатил немалую сумму за часть прав на Витао, – СМИ
09:41
968
Теги
Бельгия Бельгия Евро-2020 Сан-Марино - Бельгия Эден Азар Эден Азар Торган Азар Торган Азар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Селезнев подписал контракт с Бурсаспором
    Туреччина — 10:47455 Селезнев подписал контракт с Бурсаспором
20
час
:
55
мин
Николаев
18:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук