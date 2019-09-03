toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Азар покинув розташування збірної Бельгії – відома причина

20:01 37 Читать на русском
Азар покинув розташування збірної Бельгії – відома причина
Еден Азар / Reuters

Атакувальний півзахисник бельгійської збірної Еден Азар покинув табір команди через травму. Також "червоним дияволам" не допоможе в найближчих матчах і Торган Азар.

 

Про втрату братів перед вересневими матчами повідомив офіційний твіттер збірної Бельгії.

Ван-Біссака не допоможе збірній Англії проти Болгарії та Косова

Еден Азар, вочевидь, не встиг відновитися від травми стегна, якої зазнав ще перед стартом сезону в іспанській Ла Лізі. Натомість його брат зазнав ушкодження ребер у поєдинку 2-го туру німецької Бундесліги проти Кельна.

Відзначимо, що бельгійська збірна невдовзі проведе два матчі кваліфікації до Євро-2020. Зокрема, 6 вересня підопічні Роберто Мартінеса зіграють проти Сан-Маріно, а 9 вересня – проти Шотландії. Обидва поєдинки бельгійці проведуть на виїзді.

blog_ava
Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують
14:00
4484
Теги
Бельгія Бельгія Євро-2020 Сан-Маріно - Бельгія Еден Азар Еден Азар Торган Азар Торган Азар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
    Туреччина — 10:464208 Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
21
год
:
51
хв
Миколаїв
18:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук