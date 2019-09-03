Азар покинув розташування збірної Бельгії – відома причина

Атакувальний півзахисник бельгійської збірної Еден Азар покинув табір команди через травму. Також "червоним дияволам" не допоможе в найближчих матчах і Торган Азар.

Про втрату братів перед вересневими матчами повідомив офіційний твіттер збірної Бельгії.

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Еден Азар, вочевидь, не встиг відновитися від травми стегна, якої зазнав ще перед стартом сезону в іспанській Ла Лізі. Натомість його брат зазнав ушкодження ребер у поєдинку 2-го туру німецької Бундесліги проти Кельна.

Відзначимо, що бельгійська збірна невдовзі проведе два матчі кваліфікації до Євро-2020. Зокрема, 6 вересня підопічні Роберто Мартінеса зіграють проти Сан-Маріно, а 9 вересня – проти Шотландії. Обидва поєдинки бельгійці проведуть на виїзді.