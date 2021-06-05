Реал готов рассмотреть предложения относительно своего полузащитника Марко Асенсио, сообщает ElEspanol.

"Меня тренировал Зидан – мой кумир": Азар оценил приход Анчелотти в Реал

Наставник мадридцев Карло Анчелотти не видит места для 25-летнего испанца в своей команде. В таком же положении находится и Эден Азар, который очень дорого обходится королевскому клубу. Из-за высокой травматичности и плохих физических кондиций Эден разочаровал руководство Реала, которое в свое время заплатило за него 115 млн евро.

Асенсио защищает цвета Реала с 2015 года, его действующий контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2023-го.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти