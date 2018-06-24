Азар: Мы бы хотели выйти в финал ЧМ-2018

Хавбек сборной Бельгии Эден Азар поделился впечатлениями от матча против Туниса.

"Было проще крупно обыграть Тунис после быстрого гола. Знали, что Тунису нужна только победа, и использовали свободное пространство, быстро контратаковали. Нам было легко играть.

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Думаю, мы хорошая команда. Мы хотели бы выйти в финал. Четыре года назад мы проиграли Аргентине, но если бы сейчас играли с Аргентиной, матч был бы другим. Мы сильнее, чем четыре года назад.

Лукаку – парень, который заслуживает на все. Он мощно тренируется, много забивает. Мы хорошо сыграны, когда играем вместе. Когда передаем мяч Ромелу перед воротами, он не промахивается. Он в хорошей форме и будет забивать.

Моя травма? Почувствовал боль икроножной мышцы. Ничего серьезного, уже завтра буду готов", – цитирует Азара портал Чемпионат.

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