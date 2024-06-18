Азар: Ми б хотіли вийти у фінал ЧС-2018

Хавбек збірної Бельгії Еден Азар поділився враженнями від матчу проти Тунісу.

"Було простіше крупно обіграти Туніс після швидкого гола. Знали, що Тунісу потрібна тільки перемога, і використовували вільний простір, швидко контратакували. Нам було легко грати.

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Думаю, ми хороша команда. Ми хотіли б вийти в фінал. Чотири роки тому ми програли Аргентині, але якби зараз грали з Аргентиною, матч був би іншим. Ми сильніші, ніж чотири роки тому.

Лукаку – хлопець, який заслуговує на все. Він потужно тренується, багато забиває. Ми добре зіграні, коли граємо разом. Коли передаємо м'яч Ромелу перед воротами, він не промахується. Він в хорошій формі і буде забивати.

Моя травма? Відчув біль литкового м'яза. Але нічого серйозного, вже завтра буду готовий", – цитує Азара портал Чемпіонат.

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