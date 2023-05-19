Лига конференций, 1/2 финала

АЗ – Вест Хэм – 0:1

Гол: Форнальс, 90+4

Базель – Фиорентина – 1:3

Голы: Амдуни, 55 – Гонсалес,35, 72, Барак, 120+9

Вест Хэм перед матчем-ответом имел преимущество только в один гол. Несмотря на то, что АЗ больше владел мячом и создал 12 моментов, забить в ворота гостей не удалось. Вест Хэм в добавленное время отличился голом. Впервые лондонцы за 47 лет попали в европейский финал.

Фиорентина на последних секундах второго овертайма дожила Базель и сыграет с Вест Хэмом в финале Лиги конференций

Фиорентина в первом матче уступила Базелю 1:2, так что "фиалкам" нужно было забивать минимум два мяча и надеяться, что гости не смогут отыграться. Свой план итальянская команда начала претворять в жизнь, но Базель смог забить после перерыва. Концовка матча выдалась напряженной. Гости перевели игру в овертайм. Фиорентина, наконец, смогла вырвать победу после 120 минут игры.

Вест Хэм сыграет в финале против итальянской команды 7 июня. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.