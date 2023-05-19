Ліга конференцій, 1/2 фіналу

АЗ – Вест Хем – 0:1

Гол: Форнальс, 90+4

Базель – Фіорентина – 1:3

Голи: Амдуні, 55 – Гонсалес,35, 72, Барак, 120+9

Вест Хем перед матчем-відповіддю мав перевагу лише в один гол. Попри те, що АЗ більше володів м'ячем та створив 12 моментів, забити в ворота гостей не вдалося. Натомість Вест Хем в доданий час відзначився голом. Вперше лондонці за 47 років потрапили до європейського фіналу.

Фіорентина на останніх секундах другого овертайму дотисла Базель і зіграє з Вест Хемом у фіналі Ліги конференцій

Фіорентина в першому матчі поступилася Базелю 1:2, тож "фіалкам" потрібно було забивати мінімум два м'ячі й сподіватися, що гості не зможуть відігратися. Свій план італійська команда почала втілювати в життя, але Базель зміг забити після перерви. Кінцівка матчу видалась напружена. Гості перевели гру в овертайм. Фіорентина врешті-решт змогла вирвати перемогу після 120 хвилин гри.

Вест Хем зіграє у фіналі проти італійської команди 7 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.