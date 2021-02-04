В рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 сборная Австрии проведет два контрольных поединка.

Das Team определилась с двумя соперниками в товарищеских матчах, сообщает официальный сайт Австрийского футбольного союза.

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Австрийцы 2 июня встретятся со сборной Англии, а 6 июня сыграют против словаков. Эти поединки состоятся непосредственно перед Евро-2020, старт которого запланирован 11 июня. Там альпийцы на групповом этапе сыграют против сборных Северной Македонии, Нидерландов и Украины.

Сама подготовка сборной Австрии начнется 26 мая. Подопечные Франко Фоды будут готовиться к чемпионату Европы в Тироле.

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