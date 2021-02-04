У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2020 збірна Австрії проведе два контрольні поєдинки.

Das Team визначилася із двома суперниками в товариських матчах, повідомляє офіційний сайт Австрійського футбольного союзу.

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Австрійці 2 червня зустрінуться зі збірною Англії, а 6 червня зіграють проти словаків. Ці поєдинки відбудуться безпосередньо перед Євро-2020, старт якого запланований 11 червня. Там альпійці на груповому етапі зіграють проти збірних Північної Македонії, Нідерландів та України.

Сама підготовка збірної Австрії розпочнеться 26 травня. Підопічні Франко Фоди готуватимуться до чемпіонату Європи в Тіролі.

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