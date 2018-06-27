Австралия – Перу: послематчевая пресс-конференция Рикардо Гареки

Наставник сборной Перу поделился впечатлениями от матча против Австралии.

"Мои надежды на этот чемпионат были намного больше. Но хочу поздравить своих игроков с победой, ведь это была очень сложная с точки зрения психологии игра. Но мы были уверены в том, чего можем достичь.

Австралия – Перу – 0:2 – видео голов и обзор матча

Играли на победу, наши игроки выложились полностью. Они проявили мужество. Спасибо нашим болельщикам, они нас всегда очень хорошо поддерживали, а мы все же подарили им одну победу. Сборная Перу достойно покидает чемпионат мира.

Думаю, все справедливо, все нормально. Франция и Дания прошли дальше, значит, они сделали свою работу. У нас была тяжелая группа, потому что она была очень ровная.

Буду дальше работать или нет, зависит от множества факторов. И я, и федерация должны все проанализировать. Нужно время, чтобы решить все с холодной головой. За эти годы всякое бывало, но мысли пойти у меня никогда не было. Давайте подождем, нам всем надо подумать", – цитирует Гареку Чемпионат.

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