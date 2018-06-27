Австралія – Перу: післяматчева прес-конференція Рікардо Гареки

Наставник збірної Перу поділився враженнями від матчу проти Австралії.

"Мої надії на цей чемпіонат були набагато більшими. Але хочу привітати своїх гравців з перемогою, адже це була дуже складна з точки зору психології гра. Але ми були впевнені в тому, чого можемо досягти.

Австралія – Перу – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Грали на перемогу, наші гравці виклалися повністю. Вони проявили мужність. Спасибі нашим уболівальникам, вони нас завжди дуже добре підтримували, а ми все ж подарували їм одну перемогу. Збірна Перу гідно залишає чемпіонат світу.

Думаю, все справедливо, все нормально. Франція і Данія пройшли далі, значить, вони зробили свою роботу. У нас була важка група, тому що вона була дуже рівна.

Буду далі працювати чи ні, залежить від безлічі факторів. І я, і федерація повинні все проаналізувати. Потрібен час, щоб вирішити все з холодною головою. За ці роки всяке бувало, але думки піти у мене ніколи не було. Давайте почекаємо, нам всім треба подумати", – цитує Гареку Чемпіонат.

ЧС-2018 Австралія – Перу: історична перемога південноамериканців, провал австралійців та заслужений виліт обох збірних