Перу здобула історичну перемогу над Австралією та посіла 3 місце в групі C

Австралія та Перу зіграли у матчі 3 туру ЧС-2018 у Сочі. Матч завершився перемогою південноамериканців з рахунком 2:0. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Австралія та Перу зустрічались в 3 турі чемпіонату світу-2018 у Сочі. Після 2 матчів австралійці ще зберігали певні шанси на вихід у плей-офф турніру. Для цього їм потрібно було перемагати Перу (бажано з якомога більшим рахунком) та сподіватись на впевнену перемогу Франції над Данією у паралельному матчі. Перу в свою чергу втратила всі шанси на вихід з групи, зазнавши двох мінімальних поразок від Данії та Франції.

Австралія – Перу – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Команди розпочали поєдинок доволі спокійно. Певною перевагою володіла Австралія, гравці якої більше контролювали м'яч, проте реальних нагод для взяття воріт підопічні ван Марвейка не створили.

Найбільш пам'ятною подією перших 10-ти хвилин гри був грубий фол Єдінака, за який капітан "Соккеруз" отримав жовту картку, хоча арбітр цілком міг і вилучити автора двох голів Австралії на турнірі. Що стосується безпосередньо гри, то у перші 15 хвилин команди не створили жодного по-справжньому небезпечного моменту.

Проте перший реальний шанс привів до голу. Герреро на 18-й хвилині прийняв м'яч у штрафному майданчику Австралії та навісив на Каррільйо, який ударом з льоту влучив просто в нижній кут воріт. Цей гол став першим для Перу на Мундіалях з далекого 1982 року.

Австралія – Перу: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Забитий гол дещо змінив хід поєдинку. Австралійці продовжували контролювати м'яч та володіли ініціативою. В той же час численні простріли та навіси у штрафний майданчик перуанців нічим особливо небезпечним не завершувались. Лише ближче до 30-ї хвилини підопічним ван Марвейка вдалась непогана атака флангом, яка завершилась ударом та сейвом голкіпкера.

На 34-й хвилині Австралія розіграла дійсно класну атаку. Після прострільної передачі Крузе був готовий забивати, проте захисник в останній момент врятував Перу та вибив м'яч на кутовий. Це був найбільш небезпечний момент представників Зеленого континету в першому таймі.

Наприкінці першої 45-хвилинки команди обмінялись подачами зі стандартів, які не принесли результату. Перший тайм завершився мінімальною перемогою Перу.

В дебюті другої половини гри перуанці забили вдруге. Після невеличкого рикошету у штрафному майданчику Австралії м'яч потрапив до Герреро. Той одразу пробив – знову рикошет і 0:2.

Другий пропущений м'яч додав натхнення австралійцям. На 60-й хвилині "Соккеруз" могли забивати одразу двічі, проте в першому епізоді м'яч після рикошету залишив межі поля, а в іншому момент захисники заблокували спробу удару ветерана Тіма Кехілла, який вийшов на заміну. Підопічні ван Марвейка за інерцією створили ще кілька напівмоментів, які вже не несли особливої загрози воротам Галлесе.

Перуанці могли декілька разів доводити рахунок до розгромного, раз за разом вибігаючи у перспективні контратаки, проте гравцям банально бракувало майстерності для їх результативного завершення. Подібна проблема спостерігалась у команди Рікардо Гареки і у попередніх двох турах.

Перу, демонструючи доволі пристойну гру, вдовольняється лише третім місцем у групі, проте вперше з 1978 року команда здобула перемогу в матчі чемпіонату світу. Австралія завершила ЧС-2018 на останній позиції групи С, набравши лише одне очко.

ЧС-2018, група С. 3 тур

Австралія – Перу – 0:2

Голи: Каррільйо, 18, Герреро, 50