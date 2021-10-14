Очередная отставка в чемпионатах Украины. На этот раз громкая весть всколыхнула третий по силе дивизион.

Украинский специалист Валерий Куценко больше не будет тренировать Сумы, сообщает официальный сайт команды.

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34-летний специалист решил подать в отставку из-за неудовлетворительных результатов своей команды. Вместе с ним решил покинуть клуб и его ассистент Денис Шапочников.

Напомним, после 13-ти туров Сумы под руководство Куценко добыли лишь одну победу и две ничьи. Команда с 5-ю баллами находится на предпоследней строчке турнирной таблицы группы Б Второй лиги.

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