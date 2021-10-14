Чергова відставка у чемпіонатах України. Цього разу гучна звістка сколихнула третій за силою дивізіон.

Український фахівець Валерій Куценко більше не тренуватиме Суми, повідомляє офіційний сайт команди.

"У нас можна заробляти кілька тисяч доларів", – президент клубу Другої ліги

34-річний фахівець вирішив подати у відставку через незадовільні результати своєї команди. Разом з ним вирішив покинути клуб і його асистент Денис Шапочніков.

Нагадаємо, після 13-ти турів Суми під керівництво Куценка здобули лише одну перемогу та дві нічиї. Команда з 5-ма балами перебуває на передостанній сходинці турнірної таблиці групи Б Другої ліги.

"Кварцяному під гарячу руку не потрапляв": Сімінін – про нові Карпати, свій гол Динамо, 9 вилучень і втечу на дискотеку