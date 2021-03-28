Атлетико не отпустит летом Маркоса Льоренте дешевле, чем за 120 млн евро, сообщает Marca.

Манчестер Юнайтед предлагает 80 млн евро за лидера Атлетико – ПСЖ дает меньше

Пока "матрасники" не получали конкретных предложений по 26-летнему хавбеку, но по информации СМИ, испанцем активно интересуется Манчестер Юнайтед. Действующий контракт Маркоса с мадридским клубом рассчитан до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Льоренте провел 28 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 8-ю ассистами.

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