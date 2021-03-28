Атлетіко встановив солідний цінник на Льоренте
16:47 - Читать на русском
Півзахисник Атлетіко Маркос Льоренте може значно поповнити бюджет мадридського клубу.
Атлетіко не відпустить влітку Маркоса Льоренте дешевше, ніж за 120 млн євро, повідомляє Marca.
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Поки "матрацники" не отримували конкретних пропозицій щодо 26-річного хавбека, але за інформацією ЗМІ, іспанцем активно цікавиться Манчестер Юнайтед. Чинний контракт Маркоса з мадридським клубом розрахований до літа 2024-го.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Льоренте провів 28 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 8-ма асистами.
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