Атлетіко не відпустить влітку Маркоса Льоренте дешевше, ніж за 120 млн євро, повідомляє Marca.

Манчестер Юнайтед пропонує 80 млн євро за лідера Атлетіко – ПСЖ дає менше

Поки "матрацники" не отримували конкретних пропозицій щодо 26-річного хавбека, але за інформацією ЗМІ, іспанцем активно цікавиться Манчестер Юнайтед. Чинний контракт Маркоса з мадридським клубом розрахований до літа 2024-го.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Льоренте провів 28 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 8-ма асистами.

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