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Атлетико объявил о подписании Эрмосо

15:15 52 Читати українською
Атлетико объявил о подписании Эрмосо
Марио Эрмосо / AS

Защитник Марио Эрмосо официально стал игроком Атлетико.

Защитник Марио Эрмосо присоединился к мадридскому Атлетико, сообщает твиттер "матрасников".

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Отмечается, что испанец подписал контракт сроком на 5 лет. Детали сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Эрмосо провел 35 матчей в составе Эспаньола, отметившись 3 забитыми голами.

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