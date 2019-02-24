Атлетико дома переиграл Вильярреал благодаря дебютному голу Мораты: 25 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

В матче 25 тура Ла Лиги Атлетико победил Вильярреал. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 25 тур

Атлетико – Вильярреал – 2:0

Голы: Мората, 31, Сауль, 88

Вальядолид – Бетис – начало матча в 19:30

Атлетико в непростом матче одолел Вильярреал. В первом тайме активным был Мората, которому таки удалось забить дебютный гол за Атлетико. На 31 минуте Альваро в касание переправил передачу Филипе Луиса в угол ворот Асенхо. Вильярреал также имел свои возможности, однако защита "матрасников" был непробиваемым. Мадридцы смогли отличиться еще раз уже в конце матча, гол на счету Сауля.



Благодаря этой победе Атлетико набрал 50 очков и продолжает преследовать Барселону, Вильярреал с 23 пунктами остался в зоне вылета.