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Атлетико дома переиграл Вильярреал благодаря дебютному голу Мораты: 25 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

19:12 36 Читати українською
Атлетико дома переиграл Вильярреал благодаря дебютному голу Мораты: 25 тур Ла Лиги, матчи воскресенья
Мората отличился дебютным голом / Сайт Ла Лиги

В матче 25 тура Ла Лиги Атлетико победил Вильярреал. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 25 тур

Атлетико – Вильярреал – 2:0

Голы: Мората, 31, Сауль, 88

Вальядолид – Бетис – начало матча в 19:30

Атлетико в непростом матче одолел Вильярреал. В первом тайме активным был Мората, которому таки удалось забить дебютный гол за Атлетико. На 31 минуте Альваро в касание переправил передачу Филипе Луиса в угол ворот Асенхо. Вильярреал также имел свои возможности, однако защита "матрасников" был непробиваемым. Мадридцы смогли отличиться еще раз уже в конце матча, гол на счету Сауля.

Благодаря этой победе Атлетико набрал 50 очков и продолжает преследовать Барселону, Вильярреал с 23 пунктами остался в зоне вылета.

Испания25 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Вильярреал: Воскресенье 24 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Вильярреал
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Теги
Испания Атлетико - Вильярреал Вальядолід - Бетис Альваро Мората Альваро Мората Атлетико Атлетико Вильярреал Вильярреал Бетис Бетис Вальядолід Вальядолід
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