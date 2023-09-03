Четвертый тур Ла Лиги будет неполноценным, поскольку погода не позволяет сыграть матч в столице Испании.

На Испанию налетел сильный шторм. В Мадриде объявили красный уровень опасности, сообщает Marca. Мэр города заявил, что в столице ожидаются рекордные ливни, которых не видели более 50 лет.

Новый стадион Атлетико не выдержал шторма и был затоплен – водопад на трибунах

Учитывая такие обстоятельства, Ла Лига решила перенести матч Атлетико – Севилья, который должен был начаться сегодня в 19:30, информирует официальный сайт. Новая дата и время встречи будут опубликованы позже.

За три тура Атлетико набрал 7 очков, а Севилья проиграла все свои матчи и оказалась на дне турнирной таблицы.