Атлетико – Севилья: матч Примеры перенесли из-за шторма, в Мадриде ожидаются небывалые ливни
3 сентября 15:32 - Читати українською
Четвертый тур Ла Лиги будет неполноценным, поскольку погода не позволяет сыграть матч в столице Испании.
Матч отменен
На Испанию налетел сильный шторм. В Мадриде объявили красный уровень опасности, сообщает Marca. Мэр города заявил, что в столице ожидаются рекордные ливни, которых не видели более 50 лет.
Новый стадион Атлетико не выдержал шторма и был затоплен – водопад на трибунах
Учитывая такие обстоятельства, Ла Лига решила перенести матч Атлетико – Севилья, который должен был начаться сегодня в 19:30, информирует официальный сайт. Новая дата и время встречи будут опубликованы позже.
За три тура Атлетико набрал 7 очков, а Севилья проиграла все свои матчи и оказалась на дне турнирной таблицы.
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