Атлетіко – Севілья: матч Прімери перенесли через шторм, у Мадриді очікуються небувалі зливи
15:32 - Читать на русском
Четвертий тур Ла Ліги буде неповноцінним, оскільки погода не дозволяє зіграти матч у столиці Іспанії.
Матч скасовано
На Іспанію налетів сильний шторм. У Мадриді оголосили червоний рівень небезпеки, інформує Marca. Мер міста заявив, що в столиці очікуються рекордні зливи, яких не бачили понад 50 років.
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Враховуючи такі обставини, Ла Ліга вирішила перенести матч Атлетіко – Севілья, який мав розпочатися сьогодні о 19:30, повідомляє офіційний сайт. Нова дата та час зустрічі будуть оприлюднені згодом.
За стартові три тури Атлетіко набрав 7 очок, а Севілья програла всі свої матчі та опинилася на дні турнірної таблиці.
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