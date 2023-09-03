Четвертий тур Ла Ліги буде неповноцінним, оскільки погода не дозволяє зіграти матч у столиці Іспанії.

На Іспанію налетів сильний шторм. У Мадриді оголосили червоний рівень небезпеки, інформує Marca. Мер міста заявив, що в столиці очікуються рекордні зливи, яких не бачили понад 50 років.

Новий стадіон Атлетіко не витримав шторму та був затоплений – водоспад на трибунах

Враховуючи такі обставини, Ла Ліга вирішила перенести матч Атлетіко – Севілья, який мав розпочатися сьогодні о 19:30, повідомляє офіційний сайт. Нова дата та час зустрічі будуть оприлюднені згодом.

За стартові три тури Атлетіко набрав 7 очок, а Севілья програла всі свої матчі та опинилася на дні турнірної таблиці.