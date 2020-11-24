Программу 10-го тура закрывал поединок в Бильбао между Атлетиком и Бетисом. Встреча превратилась в погром андалусийцев: уже на 5-й минуте Виктор Руис срезал прострел с фланга в собственные ворота, на 33-й Капа удвоил преимущество басков, а после перерыва ещё по голу провели Муниаин и Беренгер – 4:0. Это был окончательный счёт встречи.

Таким образом, Атлетик набрал 12 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, а Бетис, имея в активе столько же зачётных баллов, опустился на двенадцатую позицию.

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