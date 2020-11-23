Програму 10-го туру закривав поєдинок у Більбао між Атлетіком і Бетісом. Зустріч перетворилася у погром андалусійців: вже на 5-й хвилині Віктор Руїс зрізав простріл з флангу у власні ворота, на 33-й Капа подвоїв перевагу басків, а по перерві ще по голу провели Муніаін та Беренгер – 4:0. Це був остаточний рахунок зустрічі.

Таким чином, Атлетік набрав 12 очок і піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, а Бетіс, маючи в активі стільки ж залікових балів, опустився на дванадцяту позицію.

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