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Астон Вилла в большинстве одержала волевую победу над Вест Бромвичем

11 мая 16:46 84 Читати українською
Астон Вилла в большинстве одержала волевую победу над Вест Бромвичем
Радость игроков Астон Виллы / The Telegraph

В первом матче плей-офф Чемпионшипа Астон Вилла обыграла Вест Бромвич (2:1).

Чемпионшип. Плей-офф, 1-й матч

Астон Вилла – Вест Бромвич – 2:1

Голы: Хурихейн, 75, Эбрахам, 79, (пен) – Гейл, 16

Удаление: Гейл, 88

Астон Вилла одержала волевую победу над Вест Бромвичем. Счет открыл Гейл на 16 минуте, однако во втором тайме Хурихейн и Эбрахам за 4 минуты принесли победу "вилланам". А в конце матча Гейл получил вторую желтую карточку и оставил Вест Бромвич в меньшинстве.

Определились все участники плей-офф за последнюю путевку в АПЛ 2019/20

Напомним, ответный матч Вест Бромвич – Астон Вилла состоится 14 мая, начало игры в 22:00.

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Теги
Англия Астон Вилла Астон Вилла Чемпионшип Вест Бромвич Вест Бромвич
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