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Астон Вілла в більшості здобула вольову перемогу над Вест Бромвічем

11 травня 16:43 240 Читать на русском
Астон Вілла в більшості здобула вольову перемогу над Вест Бромвічем
Радість гравців Астон Вілли / The Telegraph

В першому матчі плей-офф Чемпіоншипа Астон Вілла обіграла Вест Бромвіч (2:1).

Чемпіоншип. Плей-офф, 1-й матч

Астон Вілла – Вест Бромвіч – 2:1

Голи: Хуріхейн, 75, Ебрахам, 79, (пен) – Гейл, 16

Вилучення: Гейл, 88

Астон Вілла здобула вольову перемогу над Вест Бромвічем. Рахунок відкрив Гейл на 16 хвилині, однак в другому таймі Хуріхейн і Ебрахам за 4 хвилини принесли перемогу "вілланам". А наприкінці матчу Гейл отримав другу жовту картку і залишив Вест Бромвіч в меншості.

Визначились усі учасники плей-офф за останню путівку в АПЛ 2019/20

Нагадаємо, матч-відповідь Вест Бромвіч – Астон Вілла відбудеться 14 травня, початок гри о 22:00.

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Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла Чемпіоншип Вест Бромвіч Вест Бромвіч
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