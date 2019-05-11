Астон Вілла в більшості здобула вольову перемогу над Вест Бромвічем

В першому матчі плей-офф Чемпіоншипа Астон Вілла обіграла Вест Бромвіч (2:1).

Чемпіоншип. Плей-офф, 1-й матч

Астон Вілла – Вест Бромвіч – 2:1

Голи: Хуріхейн, 75, Ебрахам, 79, (пен) – Гейл, 16

Вилучення: Гейл, 88

Астон Вілла здобула вольову перемогу над Вест Бромвічем. Рахунок відкрив Гейл на 16 хвилині, однак в другому таймі Хуріхейн і Ебрахам за 4 хвилини принесли перемогу "вілланам". А наприкінці матчу Гейл отримав другу жовту картку і залишив Вест Бромвіч в меншості.

Визначились усі учасники плей-офф за останню путівку в АПЛ 2019/20

Нагадаємо, матч-відповідь Вест Бромвіч – Астон Вілла відбудеться 14 травня, початок гри о 22:00.