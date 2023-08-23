Первый представитель АПЛ открыл еврокубковый сезон. Астон Вилла разнесла Хиберниан в гостях со счетом 5:0.

Лига конференций, квалификация

Хиберниан – Астон Вилла – 0:5

Голы: Уоткинс, 17, 33, 51, Бэйли, 42, Луис, 74

Все остальные английские клубы сразу попали в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Астон Вилле приходится проходить один раунд отбора, чтобы выйти в основную сетку Лиги конференций. Впрочем, команда легко решила задачу за один матч.

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"Вилланы" поехали на север в гости к Хиберниану. Унаи Эмери выпустил основной состав, поэтому шотландцы не имели шансов. Уже в первом тайме счет стал разгромным, а после перерыва Астон Вилла завершила избиение.

Героями матча стали Олли Уоткинс и Люка Динь – первый забил три гола, а второй отдал три голевых передачи. Уоткинс открыл счет с подачи Диня, затем удвоил преимущество после углового.

Люка для разнообразия нашел подачей Бэйли, но во втором тайме вернулся к основным обязанностям – ассистировать Уоткинсу. Форвард сборной Англии оформил хет-трик, после чего тренер стал снимать важных игроков.

Точку во встрече поставил Дуглас Луис. Бразилец реализовал пенальти. Ответный матч, который состоится 31 августа, превратился в формальность.