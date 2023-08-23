Перший представник АПЛ розпочав єврокубковий сезон. Астон Вілла рознесла Хіберніан в гостях з рахунком 5:0.

Ліга конференцій, кваліфікація

Хіберніан – Астон Вілла – 0:5

Голи: Воткінс, 17, 33, 51, Бейлі, 42, Луїс, 74

Всі інші англійські клуби відразу потрапили в групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Астон Віллі доводиться проходити один раунд відбору, щоб вийти в основну сітку Ліги конференцій. Втім, команда легко вирішила завдання за один матч.

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"Віллани" поїхали на північ в гості до Хіберніана. Унаї Емері випустив основний склад, тому шотландці не мали жодного шансу. Вже в першому таймі рахунок став розгромним, а по перерві Астон Вілла довершила побиття.

Героями матчу стали Оллі Воткінс і Люка Дінь – перший забив три голи, а другий віддав три гольові передачі. Воткінс відкрив рахунок з подачі Діня, потім подвоїв перевагу після кутового.

Люка для різноманіття знайшов подачею Бейлі, але в другому таймі повернувся до основних обов'язків – асистувати Воткінсу. Форвард збірної Англії оформив хет-трик, після чого тренер почав знімати важливих гравців.

Крапку в зустрічі поставив Дуглас Луїс. Бразилець реалізував пенальті. Матч-відповідь, який відбудеться 31 серпня, перетворився на формальність.