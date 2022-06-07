Хосеп Гвардиола стремится усилить свою защиту центрбеком Интера Миланом Шкриняром, утверждает Inter live.

Арсенал усилил интерес к Зинченко после невыхода Украины на ЧМ-2022 – появился еще один претендент

"Нерадзурри" уже несколько лет подряд отпугивают покупателей большим ценником на словака – 70-80 млн евро. Ман Сити надеется снизить расходы, предложив Зинченко и 30 млн евро сверху. Украинец мог бы заинтересовать Интер, потерявшего Ивана Перишича. Александр способен закрыть левый фланг защиты и подстраховать в центре поля.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за Ман Сити 28 матчей и оформил 5 ассистов. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро.

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