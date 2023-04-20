Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поспілкувався з журналістами перед матчем АПЛ проти Саутгемптона.

Олександр Зінченко пропустив дуель проти Вест Хема через м'язові проблеми паху, які почали турбувати його ще у грі з Ліверпулем. Напередодні 26-річний українець повернувся до тренувань, тому преса запитала про це.

Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом

"Подивимось, адже поки немає впевненості щодо його стану. Це м'язова травма, потрібен певний час, щоб повністю відновитись", – лаконічно резюмував Мікель Артета на прес-конференції.

Нагадаємо, Олександр цього сезону провів 29 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись голом та двома асистами. Дуель зі Саутгемптоном запланована на 21 квітня 22:00.

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