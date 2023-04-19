Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся к тренировкам с основой Арсенала, сообщает TalkSport.

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Наш соотечественник пропустил поединок 31-го тура АПЛ против Вест Хэма (2:2) из-за мышечных проблем паха, которые начали беспокоить его в конце игры с Ливерпулем (2:2).

25-летний футболист уже в пятницу, 21 апреля, сможет помочь своей команде прервать безвыигрышную серию – в очередном туре "канониры" будут принимать Саутгемптон.

Напомним, сейчас Арсенал лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на 4 очка (у "горожан" есть игра в запасе). Зинченко в текущем сезоне провел за лондонцев 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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