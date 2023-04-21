Арсенал в рамках премьерного матча 32-го тура АПЛ принимает Саутгемптон. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 32-го тура чемпионата Англии 2022/23 между Арсеналом и Саутгемптоном проходит в Лондоне на "Эмирейтс Стэдиум". Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Трансляция доступна в приложении Setanta Sports или на канале Setanta Sports в MEGOGO.

Александр Зинченко восстановился от мышечного повреждения и сразу же попал в основной состав.

Стартовые составы

Арсенал:

Саутгемптон: