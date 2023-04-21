Арсенал – Саутгемптон: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в основе
21 апреля 21:55 - Читати українською
Арсенал в рамках премьерного матча 32-го тура АПЛ принимает Саутгемптон. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
88’ Мартин Эдегор
90+1’ Букайо Сака
Тео Уолкотт 14’
Дуе Чалета-Цар 66’
14’ Тео Уолкотт
66’ Дуе Чалета-Цар
88’ Мартин Эдегор
90+1’ Букайо Сака
Матч 32-го тура чемпионата Англии 2022/23 между Арсеналом и Саутгемптоном проходит в Лондоне на "Эмирейтс Стэдиум". Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Трансляция доступна в приложении Setanta Sports или на канале Setanta Sports в MEGOGO.
Александр Зинченко восстановился от мышечного повреждения и сразу же попал в основной состав.
Стартовые составы
Арсенал:
Саутгемптон:
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