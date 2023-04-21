Арсенал – Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі
21 квітня 21:55 - Читать на русском
Арсенал в рамках прем'єрного матчу 32-го туру АПЛ приймає Саутгемптон. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
88’ Мартін Едегор
90+1’ Букайо Сака
Тео Волкот 14’
Дуе Чалета-Цар 66’
14’ Тео Волкот
66’ Дуе Чалета-Цар
88’ Мартін Едегор
90+1’ Букайо Сака
Матч 32-го туру чемпіонату Англії 2022/23 між Арсеналом і Саутгемптоном проходить у Лондоні на "Емірейтс Стедіум". Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна у додатку Setanta Sports або на каналі Setanta Sports у MEGOGO.
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Стартові склади
Арсенал:
Саутгемптон:
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