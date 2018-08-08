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Арсенал рассматривает трансфер Виды за 35 млн евро

21:24 78 Читати українською
Арсенал рассматривает трансфер Виды за 35 млн евро
Домагой Вида / Фото: ФИФА

Лондонский Арсенал может приобрести защитника Бешикташа Домагоя Виду в последний день трансферного окна.

Арсенал может приобрести Домагоя Виду у Бешикаташа, информирует Evening Standard.

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По информации портала, сумма трансфера может составить 35 млн евро.

"Канониры" предлагали турецкому клубу Дэнни Уэлбека и доплату, однако получили отказ.

Напомним, что трансферное окно в Англии закрывается уже завтра, 9 августа.

Теги
Англия Трансферы Домагой Вида Домагой Вида Дэнни Уэлбек Дэнни Уэлбек Арсенал Арсенал Бешикташ Бешикташ
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