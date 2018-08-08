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Арсенал розглядає трансфер Віди за 35 млн євро

21:24 435 Читать на русском
Арсенал розглядає трансфер Віди за 35 млн євро
Домагой Віда / Фото: ФІФА

Лондонський Арсенал може придбати захисника Бешикташа Домагоя Віду в останній день трансферного вікна.

Арсенал може придбати Домагоя Віду у Бешикаташа, інформує Evening Standard.

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За інформацією порталу, сума трансферу може скласти 35 млн євро.

"Каноніри" пропонували турецькому клубу Денні Велбека та доплату, проте отримали відмову.

Нагадаємо, що трансферне вікно в Англії закривається вже завтра, 9 серпня.

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