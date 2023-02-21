Полузащитник сборной Египта Мохамед Элнени продлил контракт с Арсеналом до июня 2024 года, информирует официальный сайт лондонского клуба.

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Элнени находится в Арсенале дольше всех среди своих партнёров по команде – с 2016 года. В настоящее время он залечивает травму колена, и сроки его возвращения на поле неизвестны.

"Я очень счастлив, я так люблю этот клуб и наших болельщиков, и я сделаю все, чтобы помочь нам стать еще лучше", – заявил игрок.

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