Арсенал продлил контракт с травмированным ветераном клуба
Мохамед Элнени продлил контракт до 2024 года. Срок предыдущего соглашения истекал будущим летом.
Полузащитник сборной Египта Мохамед Элнени продлил контракт с Арсеналом до июня 2024 года, информирует официальный сайт лондонского клуба.
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Элнени находится в Арсенале дольше всех среди своих партнёров по команде – с 2016 года. В настоящее время он залечивает травму колена, и сроки его возвращения на поле неизвестны.
"Я очень счастлив, я так люблю этот клуб и наших болельщиков, и я сделаю все, чтобы помочь нам стать еще лучше", – заявил игрок.
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