Арсенал продовжив контракт із травмованим ветераном клубу
Півзахисник збірної Єгипту Мохамед Елнені продовжив контракт з Арсеналом до червня 2024 року, інформує офіційний сайт лондонського клубу.
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Елнені перебуває в Арсеналі найдовше серед своїх партнерів по команді – з 2016 року. Наразі він заліковує травму коліна, і терміни його повернення на поле невідомі.
"Я щасливий, я так люблю цей клуб і наших уболівальників, і я зроблю все, щоб допомогти нам стати ще кращими", – зазначив гравець.
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