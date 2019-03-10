Арсенал – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч АПЛ

Лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед встречаются в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию в этой новости.

Матч Арсенал – Манчестер Юнайтед начнется на Эмирейтс в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами. Отметим, что в ряды МЮ после травмы возвращается Неманья Матич, а наставник "канониров" Унаи Эмери выставляет сразу двух форвардов – Обамеянга и Ляказетта.

Арсенал: Лено – Сократис, Косьельны, Монреаль – Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмзи, Озил, Колашинац – Обамеянг, Ляказетт

Запасные: Чех, Мустафи, Элнени, Гандузи, Суарес, Ивоби, Нкетия

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу – Матич, Фред, Погба, Далот – Рашфорд, Лукаку

Запасные: Ромеро, Байли, Рохо, Мактоминай, Перейра, Марсьяль, Гринвуд